https://news.day.az/sport/1155291.html У "Валенсии" новый наставник
У "Валенсии" новый наставник
В испанской "Валенсии" сменился главный тренер. Марселино Тораль отправлен в отставку, а его место занял Альберт Селадес, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Причиной увольнения Марселино стали разногласия с руководством. На отставке тренера настоял Питер Лим. Новым тренером назначен бывший полузащитник "Реала" Альберто Селадес. Селадес возглавлял юниорские и юношеские сборные Испании, а до 2018 года был помощником Юлена Лопетеги в первой сборной Испании.
Марселино Тораль проработал в "Валенсии" два года. Он дважды выводил клуб в Лигу чемпионов, а весной завоевал с "летучими мышами" Кубок Испании. В нынешнем сезоне "Валенсия" занимает десятое место.
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