В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы в группе F немецкий "Айнтрахт" проиграл английскому "Арсеналу" со счётом 0:3. Встреча состоялась во Франкфурте на стадионе "Коммерцбанк-Арена". Обслуживал матч итальянский арбитр Давиде Масса. В качестве его ассистентов выступили Альберто Тегони и Стефано Алассио.

Счёт был открыт на 38-й минуте. Автором гола стал Джозеф Уиллок, которому ассистировал Букайо Сака. В концовке матча счёт до крупного довели Сака с передачи Николя Пепе и Пьер-Эмерик Обамеянг с паса Сака, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.

В другом матче группы F бельгийский "Стандард" обыграл португальскую "Виторию Гимарайнш" со счётом 2:0.

Во 2-м туре "Арсенал" дома сыграет со "Стандардом". "Айнтрахту" предстоит гостевая игра с "Виторией Гимарайнш". Оба матча состоятся 3 октября.

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