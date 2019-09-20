Российская гимнастка Дина Аверина с результатом 91.400 балла завоевала "золото" 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Серебряная медаль у Арины Авериной (Россия, 91.100 балла), "бронзу" завоевала Линой Ашрам (Израиль, 89.700 балла)

Также ТОП-16 гимнасток, выступивших в индивидуальном многоборье, получили лицензию (максимум две гимнастки от страны) на Олимпийские игры-2020.

Напомним, что Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова по итогам своего выступления завоевала лицензию на Олимпийские игры-2020, она заняла 16 строчку в таблице с результатом 78.725 балла.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики с 16-22 сентября. На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата "Сказки воплотятся в жизнь" ("Fairy Tales will come to life").

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