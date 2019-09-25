Порье готов выйти на бой с Фергюсоном вместо Хабиба
Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Дастин Порье может вернуться в октагон уже 14 декабря.
Американец предложил себя соотечественнику, который также является экс-временным чемпионом, Тони Фергюсону.
Об этом Порье написал в твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Сделаем это. Защищай или освобождай. Прими бой 14 декабря", - написало Фергюсон, обращаясь к Нурмагомедову.
"Если он не сможет, то я могу", - ответил Порье.
Напомним, что 7 сентября в рамках турнира UFC 242 американец в титульном бою проиграл действующему чемпиону промоушена в легкой весовой категории Хабибу Нурмагомедову. Он потерпел поражение в третьем раунде от удушающего приема.
Помимо Порье о готовности стать запасным бойцом для поединка Фергюсон - Нурмагомедов говорил и Джастин Гейджи. Его главным условием для этого является достаточный уровень оплаты.
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