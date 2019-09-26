https://news.day.az/sport/1160148.html Азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль на ЧМ в Казахстане - ФОТО
Азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль на ЧМ в Казахстане - ФОТО
В Казахстане продолжается мировое первенство по дзюдо среди юношей, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
На второй день соревнований сборная Азербайджана записала в свой актив одну медаль. Кямран Сулейманов, выступающий в весовой категории до 60 килограммов, завоевал серебряную медаль мундиаля. Азербайджанский атлет, одержав победу над представителями Бразилии, Украины, Армении, Казахстана и Киргизии, вышел в финал. В решающей схватке он уступил японцу Кеиджи Чужиоке.
Отметим, что в мировом первенстве в Казахстане принимают участие 463 дзюдоиста из 61 страны мира.
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