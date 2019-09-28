https://news.day.az/sport/1160818.html Китаянки досрочно выиграли Кубок мира по волейболу
Китаянки досрочно выиграли Кубок мира по волейболу
Женская сборная Китая выиграла Кубок мира по волейболу, розыгрыш которого проходит в Японии. За тур до конца соревнований сборная КНР победила команду Сербии и стала недосягаемой для команды США, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Сборная Китая после победы над командой Сербии в трех партиях набрала 29 очков и за тур до финиша обеспечила себе первое место. На втором месте спортсменки из США - 25 очков. 23 очка у сборной России, которая вне зависимости от исхода матча с командой Бразилии гарантировала себе третье место.
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