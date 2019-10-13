Мне очень нравится заниматься художественной гимнастикой. Об этом сказала в воскресенье Trend участница шестого Кубка регионов по художественной гимнастике Севда Ахмедова из Гусара, передает Day.Az.

"Люблю тренироваться, разучивать новые элементы. Увидев по телевизору соревнования по художественной гимнастике, сразу захотела заниматься этим видом спорта. Несмотря на то, что порой бывают сложные тренировки, у меня никогда не возникало мысли оставить спорт", - сказала она.

Юная спортсменка отметила, что поддержка зрителей очень важна для каждой участницы соревнований.

"Поддержка зрителей в зале помогает настроиться на выступление. На Национальной арене гимнастики всегда доброжелательная обстановка. На ковер здесь я выхожу с чувством счастья", - добавила гимнастка.

Отметим, что 10-13 октября на Национальной арене гимнастики проходят 26-е первенство Азербайджана и Баку и шестой Кубок регионов по художественной гимнастике.

Также 11-12 октября прошло пятое первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по аэробной гимнастике. По обоим видам гимнастики в соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов, представляющих Баку и регионы Азербайджана.

В соревнованиях участвуют представители Бакинской школы гимнастики, клубов "Оджаг Спорт", "АйУлдуз ", "Gymkids", "Зирвя International", спортивного клуба "Забрат", Республиканской комплексной спортивной школы, Шаганского олимпийского спортивного комплекса, а также спортсмены из Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Агдаша, Исмаиллы, Гёйчая, Загатал, Кюрдемира, Гусар, Ширвана и Масаллы.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!