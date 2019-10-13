В воскресенье на Национальной арене гимнастики в Баку прошла церемония награждения призеров шестого Кубка регионов по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье (упражнения без предмета и с мячом) в возрастной категории "пре-юниоры" (2007-2008 годов рождения), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Среди гимнасток 2008 года рождения первое место заняла Захра Джафарова (клуб "Зирвя International"), второе место - Захра Алакперли (Сумгайыт), третье место - Сара Бабаева (Сумгайыт).

Среди гимнасток 2007 года рождения лучший результат показала Седа Назурова (Гусар), на втором месте расположилась Гюняш Гусейнова (Нахчыван), третье место заняла Сария Сулейманлы (клуб "Зирвя International") .

Отметим, что 10-13 октября на Национальной арене гимнастики проходят 26-е первенство Азербайджана и Баку и шестой Кубок регионов по художественной гимнастике.

Также 11-12 октября прошло пятое первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по аэробной гимнастике.

По обоим видам гимнастики в соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов, представляющих Баку и регионы Азербайджана.

В соревнованиях участвуют представители Бакинской школы гимнастики, клубов "Оджаг Спорт", "АйУлдуз ", "Gymkids", "Зирвя International", спортивного клуба "Забрат", Республиканской комплексной спортивной школы, Шаганского олимпийского спортивного комплекса, а также спортсмены из Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Агдаша, Исмаиллы, Гёйчая, Загатал, Кюрдемира, Гусар, Ширвана и Масаллы.

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