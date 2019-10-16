Бывший канадский боец смешанного стиля (MMA) Жорж Сен-Пьер отметил, что готов вернуться в спорт ради "правильного" боя, уточнив, что речь идет о поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Об этом он рассказал в интервью ESPN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

38-летний Сен-Пьер в шутку заметил, что по современным меркам завершение карьеры ничего не значит. Он подтвердил, что продолжает тренироваться и готов вернуться в октагон, если ему предложат "правильный" бой.

"Имею ли я в виду Нурмагомедова? Да, конечно. Если все сойдется, если будут правильные условия, то на сегодняшний день я бы сказал "да"", - заявил Сен-Пьер.

О возможном поединке говорили как Нурмагомедов, так и Сен-Пьер. Канадец, в частности, заметил, что сам предлагал провести бой, однако столкнулся с нежеланием руководства Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Российский боец публично бросал вызов бывшему чемпиону UFC Сен-Пьеру перед тем, как тот объявил о своем уходе из MMA.

Сен-Пьер уже возвращался в спорт, чтобы провести один бой. Так, в 2017 году канадец победил британского бойца Майкла Биспинга в титульном бою. Спортсмен становился чемпионом промоушена в среднем и полусреднем дивизионах. В полусреднем весе он девять раз успешно защищал пояс.

Нурмагомедов - второй номер рейтинга бойцов UFC без учета весовых категорий. Россиянин является действующим обладателем титула в легкой весовой категории. На его счету 28 побед и ни одного поражения.

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