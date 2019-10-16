Нападающий "Пари Сен-Жермен" Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в Испании, передает Le10Sport.

По информации издания, уругвайский форвард может перейти в мадридский "Атлетико". Клуб планирует подписать футболиста летом 2020 года бесплатно, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В нынешнем сезоне Кавани принял участие в четырех матчах за "ПСЖ" и забил два мяча.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!