https://news.day.az/sport/1166438.html Игрок «ПСЖ» Кавани может продолжить карьеру в Испании
Игрок «ПСЖ» Кавани может продолжить карьеру в Испании
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в Испании, передает Le10Sport.
По информации издания, уругвайский форвард может перейти в мадридский "Атлетико". Клуб планирует подписать футболиста летом 2020 года бесплатно, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В нынешнем сезоне Кавани принял участие в четырех матчах за "ПСЖ" и забил два мяча.
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