"Эль-Классико", которое должно было состояться 26 октября в рамках десятого тура чемпионата Испании, может быть перенесено на декабрь из-за крупных беспорядков в Барселоне.

Об этом сообщает Marca, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Национальная федерация футбола страны вместе с лигой не смогли убедить "Реал" и "Барселону" обменяться кругами и сыграть запланированную встречу в Мадриде. При этом окончательное решение по данному вопросу примет специальный комитет, который отвечает в Ла Лиге за проведение матчей.

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