Тренировка мюнхенской "Баварии" была остановлена из-за плохого самочувствия полузащитника Корентина Толиссо, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, в воскресном занятии принимали участие футболисты, которые не сыграли в матче восьмого тура чемпионата Германии против "Аугсбурга" (2:2). Во время двусторонки 25-летний француз присел и схватился за сердце. У медицинского штаба возникли подозрения, что у Толиссо инфаркт.

После осмотра выяснилось, что у футболиста было головокружение.

В нынешнем сезоне Толиссо принял участие в девяти матчах во всех турнирах и отдал две результативные передачи.

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