https://news.day.az/sport/1167542.html Тренировку «Баварии» остановили из-за подозрения на инфаркт у игрока
Тренировку «Баварии» остановили из-за подозрения на инфаркт у игрока
Тренировка мюнхенской "Баварии" была остановлена из-за плохого самочувствия полузащитника Корентина Толиссо, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации издания, в воскресном занятии принимали участие футболисты, которые не сыграли в матче восьмого тура чемпионата Германии против "Аугсбурга" (2:2). Во время двусторонки 25-летний француз присел и схватился за сердце. У медицинского штаба возникли подозрения, что у Толиссо инфаркт.
После осмотра выяснилось, что у футболиста было головокружение.
В нынешнем сезоне Толиссо принял участие в девяти матчах во всех турнирах и отдал две результативные передачи.
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