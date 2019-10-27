https://news.day.az/sport/1169798.html Азербайджанские кикбоксеры стали чемпионами мира
Азербайджанские кикбоксеры стали чемпионами мира
В Сараево (Босния и Герцеговина) завершился чемпионат мира по кикбоксингу версии WAKO.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, азербайджанские спортсмены завоевали две золотые, две серебряные и пять бронзовые медали.
Чемпионами стали Эдуард Мамедов (63 кг) и Рамал Асланов (75 кг). Для Мамедова это четвертый подобный титул, а для Асланова - первый. (АКФ)
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