В Сараево (Босния и Герцеговина) завершился чемпионат мира по кикбоксингу версии WAKO.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, азербайджанские спортсмены завоевали две золотые, две серебряные и пять бронзовые медали.

Чемпионами стали Эдуард Мамедов (63 кг) и Рамал Асланов (75 кг). Для Мамедова это четвертый подобный титул, а для Асланова - первый. (АКФ)

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