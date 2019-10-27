Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметил, что хотел бы поиграть за аргентинский клуб "Ньюэллс Олд Бойз", однако его сыну Тьяго не нравится в Аргентине, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"С детства мечтал играть в Аргентине за "Ньюэллс Олд Бойз", но сейчас у меня семья, трое детей, и я живу в месте, где я спокоен. Могу обеспечить своим детям хорошее будущее. Но постараюсь убедить семью последовать со мной в Аргентину. Сейчас я должен также брать в расчет мнение детей", - рассказал игрок.

Проблема в том, что каждый раз, когда мы едем куда-то, Тьяго раздражается. Ему ничего не нравится в Аргентине. Каждый раз он хочет поскорее вернуться в Барселону к друзьям. Все становится сложнее и сложнее, но семья - мой приоритет в жизни", - отметил Лео.

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