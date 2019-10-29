Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон собирается продлить контракт с клубом еще на один год. Знаменитый футболист планирует завершить карьеру в 2021 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, Буффон, которому сейчас 41 год, прошлым летом вернулся в "Ювентус" после годичного пребывания в "Пари Сен-Жермен". В настоящее время Буффон является вторым вратарем туринцев. Джанлуиджи рассчитывает выступать и дальше, поэтому склоняется к продлению контракта до 2021 года.

Джанлуиджи Буффон проводит восемнадцатый сезон в составе "Ювентуса". За этот раз он 9 раз становился чемпионом Италии и четыре раза выигрывал Кубок страны.

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