Стартовые составы команд были следующими, передает Day.Az со ссылкой на football-fun.ru.

"Челси": Кабальеро, Джеймс, Гуэхи, Зума, Алонсо, Жоржиньо (к), Ковачич, Гилмор, Пулишич, Батшуайи, Хадсон-Одои.

Запасные: Жиру, Камминг, Аспиликуэта, Лампти, Маунт, Педро, Абрахам, Жиру.

"МЮ": Ромеро, Линделеф, Магуайр (к), Рохо, Уан-Биссака, Мактоминей, Фред, Лингард, Уильямс, Джеймс, Рашфорд.

Запасные: Грант, Мата, Марсьяль, Янг, Перейра, Джонс, Гарнер.

Главный арбитр - Пол Тирни.

В первые минуты "Челси" выглядел лучше и активнее. "Синие" провели несколько опасных атак и заработали 2 угловых.

Первую желтую карточку Тирни показал уже на 11-й минуте. Предупреждение получил Мактоминей, который жестко сбил Ковачича.

Первый опасный момент произошел на 13-й минуте. Джеймс прострелил в штрафную площадь "Челси" с углового, мяч подхватил Мактоминей, который пробил чуть выше правой "девятки".

Первую желтую карточку у "Челси" получил Батшуайи на 18-й минуте. Бельгиец слишком грубо атаковал Мактоминея.

На 24-й минуте арбитр назначил пенальти. Маркос Алонсо сбил Джеймса в штрафной площади "Челси". К 11-метровой отметке подошел Рэшфорд. Форвард "МЮ" переиграл Кабальеро - выдержал паузу и мощно пробил в левый от себя угол.

"Челси" 0:1 "МЮ" (25, Рэшфорд (п)).

"Синие" активизировались после пропущенного гола, начали проводить неплохие позиционные атаки, но без ударов по воротам. "МЮ" ответил ударом Лингарда, но тот пробил прямо в руки Кабальеро.

Тирни добавил к первому тайму 1 минуту. В добавленное время ничего серьезного на поле не произошло. Команды ушли на перерыв со счетом 1:0 в пользу "МЮ". "Юнайтед" отдал мяч "Челси" и комфортно себя чувствовал в игре на контратаках. Хозяева много владели мячом, много атаковали, но, что самое удивительное, почти не били по воротам. За первые 45 минут матча "синие" ни разу не пробили в створ ворот соперника.

Тирни добавил к первому тайму 1 минуту. В добавленное время ничего серьезного на поле не произошло. Команды ушли на перерыв со счетом 1:0 в пользу "МЮ". "Юнайтед" отдал мяч "Челси" и комфортно себя чувствовал в игре на контратаках. Хозяева много владели мячом, много атаковали, но, что самое удивительное, почти не били по воротам. За первые 45 минут матча "синие" ни разу не пробили в створ ворот соперника. "Челси" полностью проиграл первый тайм - и по счету, и по игре.

Второй тайм начался "горячо". Команды включили другие скорости и начали играть от ворот до ворот. Однако голов эта активность ни одной из сторон не принесла.

На 58-й минуте счет по ударам стал 6:4 в пользу "Челси". При этом по ударам в створ - 2:0 в пользу "МЮ".

На 61-й минуте "Челси" сравнял счет. Кабальеро выбил мяч далеко вперед. В борьбу включился Батшуайи, который прорвался сквозь Линделефа и Магуайра, а потом еще и пробил мимо Рохо. Удар получился точно в правый нижний угол.

"Челси" 1:1 "МЮ" (61, Батшуайи)

Сульшер на пропущенный гол ответил заменой, причем весьма радикальной. На 66-й минуте вместо защитника Линделефа вышел форвард Антони Марсьяль. Вскоре после этого Андреас Перейра заменил Лингарда.

На 70-й минуте "Челси" провел двойную замену. Вместо Гилмора вышел Мейсон Маунт, а вместо Пулишича - Педро.

На 73-й минуте "МЮ" снова вышел вперед. Манкунианцы заработали штрафной. К мячу подошел Рашфорд. Форвард "МЮ" технично пробил из-за пределов штрафной площади "Челси" и отправил мяч точно в "девятку". Кабальеро красиво летел, но к мячу не дотянулся.

"Челси" 1:2 " МЮ" (73, Рашфорд).

На 78-й минуте "Челси" использовал последнюю замену. Вместо Батшуайи Лэмпард выпустил на поле Тэмми Абрахама - лучшего бомбардира "синих" в данный момент.

Сульшер ответил своей заменой: вместо Рашфорда на поле вышел Эшли Янг. Наставник "МЮ" сделал ставку на удержание победного счета.

На 83-й минуте желтую карточку получил Фред.

Марсьяль был близок к тому, чтобы удвоить преимущество своей команды. Форвард крутил мяч в "девятку", но пробил чуть выше ворот. Сразу после этого на 90-й минуте Ковачич получил желтую карточку.

Арбитр добавил 4 минуты к основному времени, но они не спасли хозяев. "МЮ" победил "Челси" на выезде со счетом 2:1. Оба гола забил Рашфорд и оба раза - со стандартов. "Синие" во 2-м тайме выглядели активнее и агрессивнее, но им страшно не хватало точности. Хозяева били много, но мимо, гости - меньше, но точнее. "МЮ" проходит в четвертьфинал Кубка лиги.

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