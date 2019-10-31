Шведский футболист заставил всех поверить, что он снова будет играть за испанскую команду.

Златан Ибрагимович, который пока ещё является футболистом "Лос-Анджелес Гэлакси", раскрыл секрет своего таинственного анонса о "возвращении в Испанию". После заявления шведа в Сети начали появляться коллажи с форвардом в формах различных клубов Ла Лиги, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Все были уверены, что форвард снова будет выступать в чемпионате Испании по футболу. Однако Ибра в очередной раз всех обманул. Оказалось, что нападающий просто рекламирует букмекерскую контору.

В настоящее время Златан остаётся в "Лос-Анджелес Гэлакси", у него контракт до конца 2019 года. Однако после хамского прощания с Америкой вряд ли швед задержится в MLS.

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