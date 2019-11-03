https://news.day.az/sport/1172197.html Хабиб намекнул на скорое завершение карьеры
Хабиб намекнул на скорое завершение карьеры
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов намекнул на скорое завершение карьеры, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Постоянно играть не получится, в каждой игре есть конец. Просто будь собой, отвечаю, так лучше", - написал спортсмен в Instagram.
В последнем поединке, прошедшем в сентябре 2019 года, Нурмагомедов одержал победу над американцем Дастином Порье и защитил чемпионский титул в легком весе. По контракту у россиянина осталось два боя в UFC.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре