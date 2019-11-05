Руководство испанской "Барселоны" готово совершить перестановку на посту главного тренера команды. Вместо действующего наставника Эрнесто Валверде боссы каталонцев намерены пригласить главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Рокировка в "Барсе" может произойти по окончании текущего сезона, сообщает FootballHD со ссылкой на Mundo Deportivo. Именно тогда истечет действующий у клуба с Валверде контракт, который не планируется продлевать.

Планируется, что Куман приступит к исполнению своих обязанностей по окончании чемпионата Европы 2020 года.

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