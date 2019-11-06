https://news.day.az/sport/1173171.html «Реал» возобновил интерес к Санчо
«Реал» возобновил интерес к Санчо
"Реал" снова заинтересован в переходе полузащитника дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.
Испанский клуб уже интересовался Санчо, когда он уходил из "Манчестер Сити". Теперь "Реалу" предстоит побороться за хавбека с "Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ".
В "Боруссии" уже готовятся к уходу Санчо, оценивая англичанина в сумму около 100 миллионов фунтов.
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