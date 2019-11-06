"Реал" снова заинтересован в переходе полузащитника дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

Испанский клуб уже интересовался Санчо, когда он уходил из "Манчестер Сити". Теперь "Реалу" предстоит побороться за хавбека с "Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ".

В "Боруссии" уже готовятся к уходу Санчо, оценивая англичанина в сумму около 100 миллионов фунтов.