Главный тренер азербайджанского "Карабаха" Гурбан Гурбанов прокомментировал поражение в матче 4-го тура группы A Лиги Европы по футболу от кипрского АПОЭЛ в Никосии (1:2), передает Day.Az со ссылкой на Azerisport.

"После того, как повели в счете, могли забить второй, третий и четвертый голы, но в итоге проиграли. Футбол таков. И в этом матче, и в бакинском, голевых эпизодов у нас было больше, чем у соперника, но мы не сумели победить. Каким бы несправедливым ни был результат, должны поздравить АПОЭЛ. Еще ничего не закончилось. Будем бороться до самого конца", - заявил Гурбанов.

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