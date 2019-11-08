https://news.day.az/sport/1173693.html Защитник кипрского АПОЭЛ: "Карабах" осложнил нам задачу
Защитник кипрского АПОЭЛ: "Карабах" осложнил нам задачу
Защитник кипрского АПОЭЛ Николас Иоанну прокомментировал победу в матче 4-го тура группы A Лиги Европы по футболу над азербайджанским "Карабахом" в Никосии (2:1), передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com.
"Мы отлично провели второй тайм и заслуженно победили. Поздравляю ребят. Мы знали, как важно победить, чтобы помочь нам пройти квалификацию. Ничего еще не закончено. "Карабах" осложнил нам задачу, это была очень хорошая команда, и четыре матча с ними прошли в равной борьбе. Но мы показали, что заслужили победу и сделали шаг к квалификации", - сказал Иоанну.
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