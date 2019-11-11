https://news.day.az/sport/1174591.html Луис Энрике может возглавить «Арсенал»
Луис Энрике может возглавить «Арсенал»
Бывший наставник "Барселоны" и сборной Испании Луис Энрике может продолжить карьеру в Англии, передает Day.Az со ссылкой на soccer.ru.
Руководство "Арсенала" рассматривает 49-летнего испанца в качестве возможной замены Унаи Эмери.
Ранее сообщалось, что экс-рулевой МЮ Жозе Моуриньо также претендует на работу в лондонском клубе.
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