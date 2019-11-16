Нурмагомедов порассуждал об опасности бойцов MMA для обычных людей
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов поделился мнением относительно применения единоборств на улице. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, видео со встречи бойца с болельщиками опубликовано в YouTube-канале RT.
31-летний Нурмагомедов подчеркнул, что боец не должен использовать свои навыки в конфликтах с теми, кто "не может себя защитить".
"Я считаю, если ты используешь единоборства на улице, это должно быть приравнено к применению холодного оружия", - убежден боец. Он отметил, что неподготовленный человек не умеет даже страховаться при падении, что может привести к серьезным последствиям.
В августе стало известно о том, что ирландский боец Конор Макгрегор ударил 50-летнего посетителя бара в Дублине за отказ пробовать виски марки спортсмена. Ирландцу пришлось ответить за нападение в суде: он выплатил штраф в 1114 долларов, а также компенсацию пострадавшему, сумма которой не разглашается.
Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). В сентябре он во второй раз защитил пояс чемпиона организации в легком весе, победив американца Дастина Порье на турнире в Абу-Даби.
Хабиб Нурмагомедов занимает вторую строчку рейтинга бойцов UFC без учета весовых категорий. Россиянин уступает только чемпиону в полутяжелом весе Джону Джонсу.
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