В Сумгайытском Олимпийском спортивном комплексе 16 ноября определились победители соревнований 26-го Чемпионата Азербайджана и Открытого Чемпионата Баку по акробатической гимнастике и соревнований 5-го Чемпионата Азербайджана и первенства Баку по аэробной гимнастике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Призовые места 26-го Чемпионата Азербайджана и Открытого Чемпионата Баку по акробатической гимнастике по результатам многоборья (балансовое, темповое и комбинированное упражнения) в составе женских пар в возрастной категории "дети" (2003-2011 годов рождения) заняли: Зарина Мусаева и Меляк Ибрагимова (первое место, 69.050 балла), Анастасия Мазанова и Марьям Мамедова (второе место, 67.500 балла), Сельджан Ахундзаде и Асмар Рахматзаде (третье место, 62.000 балла). Спортсменки, занявшие первую и третью позицию представляют спортивный клуб "Оджаг Спорт", обладательницы второго места выступают за Бакинскую школу гимнастики.

В составе смешанных пар в возрастной категории "дети" первую строчку занимает пара - Рауф Джаббаров и Самира Рустамова (79.200 балла), гимнасты представляют Бакинскую школу гимнастики и спортивный клуб "Оджаг Спорт". Вторую позицию заняла пара представителей спортивного клуба "Нефтчи" - Гамид Рафиев и Эмина Ахмедова (60.600 балла).

В составе женских групп в возрастной категории "дети" лучший результат показали представительницы Бакинской школы гимнастики - Назрин Зейниева, Анахита Басхири, Захра Рашидова (74.500 балла), на втором месте воспитанницы спортивного клуба "Оджаг Спорт" - Диана Мамедова, Динара Ибадова, Нармин Агамирзазаде (71.850 балла).

Представители спортивного клуба "Оджаг Спорт" - Ильяс Аллахвердиев, Эльвин Велиев, Раван Зейналлы, Гасан Гусейнли, выступившие в составе мужской группы в возрастной категории "дети" получили от судей 72.050 балла.

Воспитанники Шабранского филиала спортивного клуба "Оджаг Спорт" Мурад Азизов и Нихат Зейналов, выступившие в составе мужской пары в возрастной категории "пре-юниоры" (2001-2010 гг.) показали результат 65.900 балла.

В составе женских пар в возрастной категории "пре-юниоры" первое место заняли представительницы Бакинской школы гимнастики и спортивного клуба "Оджаг Спорт" - Эмилия Халилова и Самира Рустамова (75.200 балла), на втором месте воспитанницы спортивного клуба "Нефтчи" - Мина Бейдиева и Айла Закирьяева (71.680 балла).

В составе смешанных пар в возрастной категории "пре-юниоры" лучший результат показали Низам Хамидулин и Мехрибан Саламова (79.650 балла), на втором месте пара - Сабир Агаев и Милана Алиева (78.950 балла), на третьем месте - Айлин Мамедова и Туран Мамедов (77.700 балла). Все гимнасты выступают за Бакинскую школу гимнастики.

Воспитанницы Бакинской школы гимнастики - Лейла Баширова, Назрин Фарманова, Мансума Мамедзаде, выступившие в составе женской группы в возрастной категории "пре-юниоры" получили от судей 84.000 балла.

В составе мужской пары в возрастной категории "юниоры" (2000-2008 гг.) выступление воспитанников Бакинской школы гимнастики - Даниэля Аббасова и Мурада Рафиева судьями было оценено 84.820 балла.

В составе смешанных пар в возрастной категории "взрослые" (2006 года рождения и старше) представители национальной команды - Абдулла Аль-Мяшайхи и Рухидил Гурбанлы выступили с результатом 30.390 балла.

В составе мужских пар в возрастной категории "взрослые" представители национальной команды Сеймур Джафаров и Мурад Акперов выступили с результатом 28.190 балла.

Призовые места 5-го Чемпионата Азербайджана и первенства Баку по аэробной гимнастике в женской индивидуальной программе в возрастной категории "малыши" (2011-2012 гг.) заняли - Гямар Агагулу (первое место, 14.983 балла), Аян Гасымова (второе место, 14.850 балла), Аян Агаева (третье место, 14.583 балла). Гимнастки выступают за спортивный клуб "Оджаг Спорт".

В возрастной категории "малыши" в составе трио первое место заняло трио "Оджаг 1" (13.550), на втором месте - "Оджаг 4" (13.533 балла), на третьем месте - "Оджаг 2" (12.616 балла).

В возрастной категории "дети" (2008-2010 гг.) в индивидуальной женской программе первое место заняла Марьям Топчубашова (17.433 балла), на втором месте - Фидан Ибрагимова (17.183 балла), на третьем месте - Эвелина Козловская (16.866 балла). Все три гимнастки выступают за спортивный клуб "Оджаг Спорт".

В возрастной категории "дети" в составе трио лучший результат показало трио "Оджаг 1" (16.933 балла), на втором месте - "Оджаг 3" (15.066 балла), на третьем мете - "Оджаг 6" (14.666 балла).

В возрастной категории "дети" в составе групп первую строчку заняла команда "Оджаг 4" (16.583), на второй позиции - "Оджаг 1" (15.300 балла), на третьей позиции - "Оджаг 2" (15.300 балла).

В возрастной категории "дети" в программе аэроденс лидирующую позицию заняла команда "Оджаг 2" (15.950 балла), на втором месте команда "Оджаг 1" (14.783 балла), на третьем месте - команда "АйУлдуз-2" (14.566 балла).

В возрастной категории "пре-юниоры" (2005-2007 гг.) в индивидуальной женской программе первое место заняла Дилара Гурбанова (18.600 балла), на втором месте - Несрин Гаджизаде (17.983 балла), на третьем месте - Лейла Бежанова (17.216 балла). Все три гимнастки представляют спортивный клуб "Оджаг Спорт".

В возрастной категории "пре-юниоры" в составе трио лучший результат показала команда "Оджаг 2" (18.233 балла), на втором месте "Оджаг 1" (17.616 балла).

В возрастной категории "пре-юниоры" в составе групп первое место заняла команда "Оджаг 1" (17.666 балла), на втором месте "Оджаг 2" (17.200 балла).