В Азербайджане создана новая волейбольная команда.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в сезоне 2019/2020 в женской волейбольной Суперлиге Азербайджана будет выступать новая команда под названием "Мубариз".

Команда уже сформировалась, ее возглавит турецкий специалист Аднан Кистак. Сегодня "Мубариз" провел контрольный матч. В Волейбольном центре команда встретилась с "Локомотивом".

Игра получилась легкой для "железнодорожниц", в состав которых входят более опытные волейболистки и они победили со счетом 3:0.

Отметим, что время начала чемпионата Азербайджана еще не уточнено.