https://news.day.az/sport/1177279.html В Азербайджане создана новая волейбольная команда
В Азербайджане создана новая волейбольная команда
В Азербайджане создана новая волейбольная команда.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в сезоне 2019/2020 в женской волейбольной Суперлиге Азербайджана будет выступать новая команда под названием "Мубариз".
Команда уже сформировалась, ее возглавит турецкий специалист Аднан Кистак. Сегодня "Мубариз" провел контрольный матч. В Волейбольном центре команда встретилась с "Локомотивом".
Игра получилась легкой для "железнодорожниц", в состав которых входят более опытные волейболистки и они победили со счетом 3:0.
Отметим, что время начала чемпионата Азербайджана еще не уточнено.
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