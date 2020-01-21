Ибрагимович обработал мяч в стиле Нео из «Матрицы» - ВИДЕО

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович находится в отличной форме. На одной из тренировок футболист обработал мяч в стиле киногероя Киану Ривза - Нео в фильме "Матрица", передает Day.Az со ссылкой на championat.com.

Ибрагимович перешёл в "Милан" в январе 2020 года из "Лос-Анджелес Гэлакси" на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 38-летний футболист принял участие в трёх матчах чемпионата Италии (два - в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт шведского форварда с итальянским клубом действует до лета 2020 года.

"Милан", набрав 28 очков, занимает 8-е место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

