WADA запретит спортсменам пить пиво перед допинг-контролем

Новый Всемирный антидопинговый кодекс, который вступит в силу 1 января 2021 года, запрещает спортсменам употреблять слабоалкогольные напитки перед сдачей допинг-пробы. Об этом журналистам рассказала заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

РУСАДА еще весной прошлого года запретило спортсменам во время прохождения допинг-контроля употреблять алкогольные и слабоалкогольные напитки, которые ранее использовались некоторыми атлетами для ускорения процедуры сдачи мочи.

"Новый международный стандарт Всемирного антидопингового агентства [WADA] запретит употребление алкоголя на пункте допинг-контроля. Речь идет о пиве в первую очередь. Сейчас каждое антидопинговое агентство может устанавливать свои ограничения в этом вопросе. Но в новом стандарте четко прописан запрет", - рассказала Пахноцкая.

"Во-первых, это вредит здоровью спортсмена, о чем есть заключение экспертных комиссий. Во-вторых, употребление алкоголя приводит к не совсем достойному поведению на пункте допинг-контроля, что ранее выражалось также и в том, что в адрес инспекторов поступали угрозы. В-третьих, алкоголь мешает обнаружению возможной запрещенной субстанции", - пояснила она.