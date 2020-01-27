https://news.day.az/sport/1197328.html Погиб Коби Брайант - ФОТО
Погиб Коби Брайант - ФОТО
Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант погиб в авиакатастрофе, сообщает TMZ.
По информации издания, вертолет, в котором находился экс-спортсмен, разбился в городе Калабасас в штате Калифорния. Отмечается, что погибли пять человек.
Брайант дважды завоевывал золотые медали Олимпийских игр вместе со сборной США - в 2008 году в Пекине и в 2012 году в Лондоне. Он был признан самым полезным игроком (MVP) регулярного чемпионата сезона-2007/08, и MVP финальной серии 2009 года. Также он 18 раз принимал участие в Матче всех звезд, четырежды становился его MVP.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре