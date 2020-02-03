Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов не думает, что бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне был договорным. Таким мнением он поделился с журналистами на пресс-конференции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

19 января Макгрегор победил Серроне нокаутом в первом раунде.

"Я не думаю так [что бой был договорным]. UFC бы не стали так рисковать. Просто они подобрали ему удобного соперника, который все свои большие бои сливает", - считает Нурмагомедов.