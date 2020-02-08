На Национальной арене гимнастики в Баку проходит первая контрольная тренировка в преддверии Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг), сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке пройдет в Баку 15-16 февраля. В соревнованиях на Кубке мира, которые носят лицензионный характер на Олимпийские игры Токио-2020, примут участие 150 гимнастов из 30 стран.

В первый день двухдневных соревнований пройдет квалификация, а во второй день - финалы.

Гимнастам, набравшим на турнире наивысшие баллы, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

Азербайджан на Кубке мира представят два гимнаста - Сельджан Магсудова (индивидуальные прыжки на батуте) и Фарид Мустафаев (акробатическая дорожка).