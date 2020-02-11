Возросла вероятность назначения турецкого специалиста Абдуллаха Авджи главным тренером сборной Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, представители Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) вчера встретились с бывшим наставником "Бешикташа".

Официальные лица АФФА сообщили 57-летнему тренеру о том, что решительно настроены в связи с его назначением наставником нашей сборной. Однако Авджи не дал конкретного ответа на их предложение. Он сказал, что обнародует свое решение в ближайшие дни.

Отметим, Олег Кононов и Луиджи ди Бьяджо, считавшиеся одними из кандидатов на пост главного тренера нашей сборной, подписали контракты с другими командами.