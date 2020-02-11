Бывший наставник "Бешикташа" может стать тренером сборной Азербайджана
Возросла вероятность назначения турецкого специалиста Абдуллаха Авджи главным тренером сборной Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, представители Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) вчера встретились с бывшим наставником "Бешикташа".
Официальные лица АФФА сообщили 57-летнему тренеру о том, что решительно настроены в связи с его назначением наставником нашей сборной. Однако Авджи не дал конкретного ответа на их предложение. Он сказал, что обнародует свое решение в ближайшие дни.
Отметим, Олег Кононов и Луиджи ди Бьяджо, считавшиеся одними из кандидатов на пост главного тренера нашей сборной, подписали контракты с другими командами.
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