Туринский "Ювентус" планирует приобрести летом полузащитника "Баварии" и сборной Франции Корентена Толиссо. Баварцы в свою очередь готовы расстаться с 25-летним чемпионом мира, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Бавария" хочет продать Толиссо и разгрузить таким образом зарплатную ведомость. Чемпионы Германии оценивают француза в 40 миллионов евро. В текущем сезоне Корентен сыграл за мюнхенцев в 19 матчах во всех турнирах, забил при этом три мяча и сделал три голевых передачи.

Наиболее вероятным покупателем Толиссо считается "Ювентус", который собирался купить Корентена, в его бытность игроком "Лиона". Но тогда "Бавария" сумела выйти победителем в споре за футболиста.