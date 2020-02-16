В рамках Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке в Баку определились финалисты соревнований по прыжкам на батуте среди синхронных пар, сообщает Trend.

В финал Кубка мира среди женщин вышли синхронные пары из Франции, Украины, России, Беларуси, Австралии, Бразилии, США и Швеции.

В финал среди мужчин вышли пары из Беларуси, Франции, Японии, Дании, Украины, Канады, Австрии, Казахстана.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 15-16 февраля. В Кубке, который носит лицензионный характер на Олимпийские игры Токио-2020, примут участие 150 гимнастов из 30 стран.

Азербайджан на Кубке мира представляют два гимнаста - Сельджан Магсудова (индивидуальные прыжки на батуте) и Фарид Мустафаев (акробатическая дорожка).

В первый день пройдут квалификационные, а во второй день финальные соревнования. Гимнастам, набравшим самые высокие баллы на турнире, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.