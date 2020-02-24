Гроссмейстер Рауф Мамедов вернул себе лидерство на турнире Aeroflot Open в Москве, передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com.

В пятом туре он обыграл Субраманьяма Барата из Индии. 

Рауф набрал 4,5 очка и единолично возглавил таблицу.

На полтора балла от него отстают Вугар Асадлы, Васиф Дурарбейли и Айдын Сулейманлы.