https://news.day.az/sport/1205693.html Азербайджанский гроссмейстер вернул лидерство на турнире в Москве
Азербайджанский гроссмейстер вернул лидерство на турнире в Москве
Гроссмейстер Рауф Мамедов вернул себе лидерство на турнире Aeroflot Open в Москве, передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com.
В пятом туре он обыграл Субраманьяма Барата из Индии.
Рауф набрал 4,5 очка и единолично возглавил таблицу.
На полтора балла от него отстают Вугар Асадлы, Васиф Дурарбейли и Айдын Сулейманлы.
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