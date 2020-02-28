Международная федерация хоккея (IIHF) из-за распространения коронавируса отменила чемпионат мира в четвертом дивизионе, который должен был пройти в Кыргызстане.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил член совета IIHF, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Ранее об отмене турнира сообщило Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта республики. Чемпионат мира должен был пройти в Бишкеке с 3 по 5 марта с участием команд Кыргызстана, Кувейта, Филиппин и Малайзии. Днем ранее стало известно, что от участия в турнире отказалась сборная Кувейта из-за опасения заражения.

"Да, в Киргизии чемпионат мира решили не проводить. Я и [глава IIHF Рене] Фазель должны были туда лететь, нас пригласили. У нас есть соглашение, мы поддерживаем киргизский хоккей, но уже принято решение, что чемпионата мира там не будет", - сказал Третьяк.

На данный момент на территории Кыргызстана не зафиксировано случаев заражения коронавирусом. 18 февраля стало известно, что гражданин Кыргызстана находится на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находился на карантине в Японии.