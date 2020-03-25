Глава UFC сравнил коронавирус с раком

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал меры предосторожности в рамках борьбы с коронавирусом. Его слова приводит Bloody Elbow, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru

Функционер признался, что не видит смысла в закрытии государственных учреждений и самоизоляции. Уайт сравнил коронавирус с онкологией. "Сколько мы сможем сидеть дома и прятаться? Если коронавирус нас достанет, значит так тому и быть. И рак, и другие заболевания убивают людей каждый год. Мы не сможем сидеть взаперти несколько месяцев", - заявил Уайт.

24 марта сообщалось, что ирландский боец UFC Конор Макгрегор призвал соотечественников усилить меры предосторожности в борьбе с распространением коронавируса. Звезда промоушена отметил, что необходимо закрыть аэропорты и учреждения, которые не оказывают услуг первой необходимости.

UFC перенес три турнира, изначально назначенные на март. Бой с участием россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона подтвержден, но организация пока не назвала место проведения. Турнир пройдет без зрителей 19 апреля.