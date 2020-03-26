Игроки берлинского футбольного клуба отказались от зарплат из-за коронавируса

Игроки берлинского футбольного клуба "Унион" совместно пришли к решению полностью отказаться от зарплат из-за непростой финансовой ситуации, связанной с пандемией коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Президент красно-белых Дирк Цинглер выразил благодарность футболистам.

"Мы очень много работали, чтобы сохранить клуб в Бундеслиге. Чтобы преодолеть этот кризис в мире, все отказываются сейчас от крупных сумм. Выражаю благодарность от руководства", - приводит слова Цинглера "Спорт-экспресс".

Отмечается также, что руководство клуба и обслуживающий персонал присоединились к футболистам, частично отказавшись от зарплат.

Напомним, что чемпионат Германии по футболу был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. "Унион" после 25 туров идет 11-м в турнирной таблице, набрав 30 очков.