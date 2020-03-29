Заразившийся коронавирусом футболист показал тренировку в больничной палате

Бельгийский полузащитник китайского "Шаньдун Лунэн" и призер чемпионата мира 2018 года Маруан Феллайни, заразившийся коронавирусом, показал тренировку в больничной палате. Видео он опубликовал в своем Instagram.

На ролике видно, как игрок выполняет упражнения - приседания и бег на месте, а также занимается с гантелями. "Я в больнице, но становлюсь сильнее в каждым днем", - написал Феллайни, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Футболиста, у которого подтвердился коронавирус, отправили в инфекционную больницу Цзинаня. Сколько времени ему предстоит там провести, не уточняется.

Феллайни известен выступлениями в Английской премьер-лиге. В разные годы он играл за "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед". С "красными дьяволами" он выигрывал национальный Кубок (2016), Кубок Футбольной лиги и Лигу Европы (2017). Со сборной Бельгии он стал бронзовым призером чемпионата мира-2018. В китайский клуб Феллайни перешел в 2019 году.

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