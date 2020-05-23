У знаменитого центрового Патрика Юинга выявлен коронавирус

Знаменитый баскетболист, бывший центровой "Нью-Йорк Никс" Патрик Юинг заявил, что его тест на COVID-19 оказался положительным, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. О состоянии здоровья 57-летнего Юинга не сообщается.

"Я сдал положительный тест на коронавирус. Не воспринимайте это заболевание легкомысленно, оно очень серьезное. Позаботьтесь о здоровье себя и своих близких", приводит слова Патрика Юинга ТАСС.

Патрик Юинг - один из сильнейших центровых в истории НБА. Бывший центровой "Никс" входит в число 50 величайших баскетболистов и включен в зал славы баскетбола.