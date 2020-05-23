Матчи Испанской футбольной лиги возобновятся 8 июня после почти трехмесячного прекращения игр из-за пандемии COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес. "В течение недели 8 июня будет разрешено возобновление основных спортивных и профессиональных соревнований, в частности La Ligа", - сказал премьер-министр.

Матчи Испанской лиги были прерваны 12 марта из-за пандемии коронавируса, когда двукратный чемпион "Барселона" возглавил турнирную таблицу с 68 очками, опередив на 2 очка "Реал Мадрид".

Возвращение испанского чемпионата состоится после Португальской I Лиги, которая запланирована на 3 июня.