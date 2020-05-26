https://news.day.az/sport/1238521.html "Барселона" начала продажу защитных масок с клубной символикой - ФОТО
"Барселона" начала продажу защитных масок с клубной символикой - ФОТО
Испанская "Барселона" запустила в продажу многоразовые защитные маски с клубной символикой. Стоимость каждой составляет 18 евро, при этом их можно стирать до 40 раз, передает Day.Az со ссылкой на Вести
Маски доступны в трех вариантах дизайна, каждый из которых доступен в трех разных размерах. Как сообщает пресс-служба "сине-гранатовых", клуб планирует расширение модельного ряда, однако это будет зависеть от спроса и общественного мнения.
Стоит отметить, что в апреле свою линейку масок представила немецкая "Бавария", которой только за первые сутки удалось реализовать 100 тысяч экземпляров.
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