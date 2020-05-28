Игроки «Бешикташа» излечились от коронавируса

Игроки и сотрудники турецкого "Бешикташа" вылечились от коронавируса, передает сайт клуба.

27 мая все сотрудники команды прошли повторное тестирование на COVID-19. Все результаты тестов оказались отрицательными, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Напомним, в середине мая в "Бешикташе" выявили семь случаев заражения инфекцией.