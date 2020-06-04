В 2021 году в Баку пройдет Кубок мира по художественной гимнастике
Международная федерация гимнастики (FIG) назвала новые даты соревнований Кубка мира по художественной гимнастике, сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт FIG.
Четыре Кубка мира по художественной гимнастике, запланированные в 2020 году, перенесены на 2021 год. Среди них Кубок мира по художественной гимнастике в Баку, который состоится в 2021 году 7-9 мая.
Напомним, что Кубок должен был пройти в Национальной арене гимнастики в Баку 24-26 апреля текущего года.
Также перенесены 16-й Чемпионат мира по аэробной гимнастике, который должен был состояться в Баку 14-16 мая 2020 года и 9-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике, которые должны были пройти в столице Азербайджана 8-10 мая 2020 года.
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