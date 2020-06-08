Вратарь «Милана»: Баку – крупный город, Азербайджан – страна с прекрасной культурой
"Период карьеры, связанный с "Карабахом", стал для меня хорошим опытом".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал вратарь сборной Боснии и Герцеговины Асмир Бегович.
33-летний голкипер, который принадлежит по контракту "Борнмуту" и выступает на правах аренды в "Милане", дал интервью британской прессе. Он рассказал и о "Карабахе", где провел на условиях аренды первую половину нынешнего сезона.
Опытный футболист отметил, что у него остались приятные воспоминания об Азербайджане: "У меня появился шанс играть в "Карабахе" и я подумал, а почему бы и нет? Я накопил хороший опыт в Лиге Европы. Баку - крупный город, Азербайджан - страна с прекрасной культурой. Там я обрел новых друзей, а самое главное, в "Карабахе" я снова вернулся в футбол, получил удовольствие от этого вида спорта".
Отметим, в первой половине сезона Асмир Бегович вышел на поле в 10 матчах Премьер-лиги Азербайджана, пропустил 5 голов.
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