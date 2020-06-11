Baku City Curcuit опровергло информацию об отмене Гран-при Азербайджана Формулы-1

Бакинское городское кольцо (Baku City Circuit) внесло ясность в информацию, распространенную в зарубежной прессе в связи с отменой Гран-при Азербайджана Формулы-1 в 2020 году, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на BCC.

В настоящее время никакой официальной информации об отмене данного мероприятия в 2020 году нет. Оно продолжает оставаться в календаре Формулы-1 как перенесенное.

Baku City Circuit и руководство Формулы-1 продолжают обсуждения.

Напомним, что Гран-при Азербайджана Формулы-1 должен был пройти в Баку 5-7 июня 2020 года, но был перенесен в связи с пандемией коронавируса.