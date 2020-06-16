Нападающий «Баварии» раскрыл секрет высокой результативности

Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски раскрыл секрет высокой результативности. Об этом сообщает France Football, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, большинство действий внутри штрафной площадки происходит на инстинктах, так как нет времени на обдумывание хода атаки и обработку мяча.

Форвард отметил, что 90% голов возникают "от головы", а остальные - от уровня концентрации, которая с усталостью неизбежно снижается.