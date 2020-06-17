Перенесенный на год Евро-2020 пройдет в тех же 12 городах, что и планировалось

Перенесенный на год чемпионат Европы по футболу пройдет в тех же 12 городах, что и планировалось. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

УЕФА 17 марта принял решение перенести чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса.

Турнир, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля, состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи пройдут в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.