25 футболистов казахстанского клуба заразились коронавирусом

В казахстанском футбольном клубе "Кайсар" зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом порталу sports.kz рассказал главный тренер команды Стойчо Младенов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист отметил, что положительные тесты сдали десять игроков основного состава и еще 15 человек из молодежной команды. При этом Младенов признался, что у него, как и у остальных членов тренерского штаба, анализы на коронавирус оказались отрицательными.

В среду, 1 июля, "Кайсар" в рамках казахстанской Премьер-лиги должен встретиться с "Таразом". По словам Младенова, судьба матча до сих пор не ясна. Встреча должна была стать для команды первой после возобновления чемпионата.

Турнир остановили в середине марта из-за пандемии коронавируса. "Кайсар" к тому моменту провел один матч, набрал три очка и занимал шестое место в чемпионате.