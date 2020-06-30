Футбольная ассоциация Англии сократит штат сотрудников

Футбольная ассоциация Англии вынуждена сократить штат сотрудников на 15% из-за финансовых сложностей, связанных с пандемией коронавируса. Организация потеряла более 300 миллионов фунтов стрелингов за последние несколько месяцев, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Футбольная ассоциация Англии сократит 124 должности. Правда, 42 из них оставались вакантными. Всего же в организации до недавнего времени работали 900 сотрудников.

Ранее ряд работников ассоциации, в том числе и главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт, согласились пойти на сокращение зарплат. Они потеряли почти 30 процентов своих доходов.